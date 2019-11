La doppiatrice di Tifa in Final Fantasy 7 Remake ha ricevuto minacce di morte

Come riportato dai principali organi di stampa giapponesi nelle ultime ore, Ayumi Ito, doppiatrice giapponese di Tifa in Final Fantasy VII Remake, ha ricevuto varie minacce di morte da parte di due persone già identificate dalla polizia.

Due le persone arrestate, un trentenne di Hokkaido e una ventenne della prefettura di Aichi, entrambi pieno di odio verso verso Ayumi Ito, tanto da indirizzare all'attrice e doppiatrice messaggi dal tenore fortemente violento come "ti odio talmente tanto che ti vorrei uccidere" e ancora "voglio che rifacciate il cast per il doppiaggio, odio talmente tanto la Ito che vorrei cavarle gli occhi con un coltello appuntito."

Quanto accaduto però non sarebbe avvenuto di recente bensì la scorsa estate, anche se il tutto è emerso solamente da pochissime ore. Il manager di Ayumi e Square Enix si sono rivolti alla polizia di Shinjuku a inizio giugno, per questo la doppiatrice non ha preso parte all'evento di anteprima di Final Fantasy VII Remake che si è tenuto a Tokyo il 25 giugno scorso.

Al momento Square Enix e la stessa Ito non hanno commentato quanto pubblicato dalla stampa giapponese, restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni da parte delle persone e delle aziende citate.