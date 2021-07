Doppio Bootcamp a Milano per Reply Totem: Brawl Stars e FIFA 21 Global Series Playoff

Dopo i grandi successi ottenuti durante la stagione esport appena passata, Reply Totem ha organizzato due nuovi bootcamp che seguiranno l'onda di quello realizzato ad Aprile insieme al team di Apex Legends in preparazione all'ALGS Championship 2021.

Il primo bootcamp, che si è svolto a Strasburgo presso l'Alsace Arena ed è terminato ieri, Sabato 3 Luglio, era incentrato su Rainbow Six Siege. Il titolo è entrato a far parte dell’universo Reply Totem da inizio anno con il Promotion Tournament ed ha permesso al team di mettersi in mostra nella massima competizione italiana, il PG Nationals, conquistando un’ottima medaglia di bronzo e la qualificazione agli Yearly Playoffs, validi per la qualificazione all’ambita Challenger League.

Il secondo bootcamp invece si terrà presso la sede Reply di Milano, già teatro del primo evento di Aprile, dal 6 all'11 Luglio ed i titoli di riferimento saranno FIFA e Brawl Stars. Saranno infatti presenti Matteo “Margamat01” Margaroli fresco di eSerie A, con il coach Vincenzo Cipolla, insieme a tutto il team di Brawl Stars e al content creator Luca “Ferre” Ferrero.

Per Marga e Vincenzo l’obbiettivo è chiaro, arrivare preparati e concentrati in vista dell’appuntamento clou della stagione, i FIFA21 GLOBAL SERIES PLAYOFFS, che si terranno dal 9 al 11 Luglio, e che vedranno i 64 migliori giocatori europei sfidarsi per un montepremi pari a 400.000 dollari, coltivando il sogno delle finali mondiali a Londra.

Maury, Maru e Soi, il tridente tutto italiano di Brawl Stars sarà capitanato dal Coach Umberto “Inso” Santarello e si preparerà ad affrontare la seconda parte della stagione esportiva, con degli allenamenti ad hoc volti ad aumentare la sinergia del team, elemento imprescindibile per qualsiasi esport di squadra. Per questo bootcamp si ringraziano i numerosi sponsor che hanno deciso di sposare il nostro progetto, a partire da Reply, main sponsor e tutti i partner, Asus - ROG, Sparco, Macron, Perform e Cereal.

Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem ha dichiarato: "Dopo il primo bootcamp ci siamo resi conto di quanto i nostri ragazzi abbiano bisogno, in un periodo storico come questo, di un confronto dal vivo per aumentare la chimica tra loro e per riassaporare un po’ di normalità. Grazie al lavoro del nostro staff, di Reply e dei nostri partners tutto questo è possibile".