Doraemon Story of Seasons ha una data di lancio su PC e Nintendo Switch

Annunciato lo scorso aprile, Doraemon Story of Season, nuovo adattamento videoludico del celebre manga/anime ideato da Fujiko F. Fujio, riceve la sua data di lancio sul mercato occidentale.

Curato da Bandai Namco Entertainment Inc., Marvelous (produzione) e Brownies (sviluppo) Doraemon Story of Seasons sarà disponibile su PC (via Steam) e Nintendo Switch in Europa e Nord America a partire dall'11 ottobre 2019. Al contrario di quanto avverrà oltreoceano, i giocatori europei avranno la possibilità di acquistare il titolo sia in versione digitale che fisica.



Il celebre personaggio di Doraemon incontra la popolare serie di Story of Seasons in un nuovo gioco che consentirà di partecipare alle tradizionali attività come coltivare la propria fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molte altre ancora.

Nobita e gli altri celebri personaggi del franchise di Doraemon parteciperanno a questa piacevole avventura nella celebre cittadina originale del titolo. I giocatori potranno sviluppare la città e la propria fattoria, e non mancherà la possibilità di interagire con gli NPC che popolano il mondo di gioco. Ovviamente non mancheranno i gadget speciali di Doraemon che ci torneranno spesso utili durante il corso dell'avventura. Bandai Namco ha pubblicato una nuova sereie di screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.