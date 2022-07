Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom annunciato: avrà demo e cooperativa

Bandai Namco Entertainment ha annunciato Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, nuovo farming simulator sviluppato da Marvelous con protagonista il gatto robot proveniente dal XXII secolo.

Proseguendo nel solco tracciato dal suo predecessore del 2019, Friends of the Great Kingdom riproporrà la ricetta di un farming simulator rilassante e pittoresco, introducendo al contempo una nuova storia originale che vi inviterà ad aiutare Doraemon e i suoi amici su un pianeta sconosciuto. Il gioco offrirà una modalità giocatore singolo e un'avvincente modalità in cooperativa offline "couch", in cui potrete fare squadra con un amico per costruire una fattoria e divertirsi insieme in tante attività, come raccogliere le colture, occuparsi degli animali o andare a pesca. Tra i nuovi strumenti figureranno invece la "Mini nuvola da pioggia" e il "Ristorante della fattoria", che potrete impiegare per migliorare e gestire la vostra tenuta.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom verrà pubblicato nel corso del 2022 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC via Steam. La data di lancio precisa non è stata resa nota, in compenso Bandai Namco ha confermato che l'uscita sarà anticipata dalla pubblicazione di una demo che vi consentirà di provare il gioco prima dell'acquisto. Nell'attesa, godetevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia.