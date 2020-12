DOSBox Pure: l'emulatore 'facile' per giochi DOS arriva su RetroArch e Libretro

Il collettivo di programmatori e appassionati di retrogaming che ha lavorato in questi mesi alla realizzazione di DOSBox Pure annunciano di aver lanciato su RetroArch e Libretro il loro avanzato emulatore per eseguire facilmente tutti i giochi realizzati in ambiente MS-DOS.

Con la revisione Pure del celebre emulatore open source DOSBox, gli autori di questo software integrano in RetroArch e Libretro tutti gli strumenti del programma originario, automatizzando i processi necessari per impostare la propria macchina virtuale x86 e garantire il corretto funzionamento dei vecchi applicativi e videogiochi in ambiente DOS.

L'emulatore salva le opzioni selezionate nei diversi giochi DOS eseguiti e permette così di avviarne di nuovi senza dover ripetere questa tediosa operazione. All'interno di DOSBox Pure trova spazio anche un tool per rimappare i pulsanti della tastiera, i controlli touch o quelli di un pad, oltre alle funzionalità note di RetroArch come la possibilità di "scattare un'istantanea" del gioco o riavviarlo velocemente. Si tratta quindi di un programma all-in-one che potrebbe aiutare gli appassionati a riscoprire le vecchie glorie che hanno fatto la storia dei videogiochi PC (ma non solo) e attingere alle sconfinate librerie freeware di applicazioni e titoli interattivi.

Per rimanere in tema, date un'occhiata al video che mostra RetroArch in azione su Xbox Series S grazie alla modalità Sviluppatore attivabile sulla console nextgen Microsoft (come pure su Xbox Series X) per trasformarla in un devkit.