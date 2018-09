DOTA 2: annunciato il primo Major da un milione di Dollari della nuova stagione

Il primo Dota 2 Major da un milione di Dollari della prossima stagione Dota Pro Circuit si svolgerà a Kuala Lumpur, in Malesia. Il torneo sarà gestito da PGL, che ha già organizzato un torneo di Counter-Strike: Global Offensive Major a Cracovia nel 2017, e il Dota 2 Bucharest Major nel marzo 2018.

I team che partecipano al DPC guadagneranno punti che consentiranno loro di qualificarsi per la prossima edizione del The International, il più grande evento esportivo non solo di Dota 2, ma anche dell'intera scena competitiva mondiale.

Il montepremi dell'International 2018 è stato in gran parte finanziato dal crowdfunding, con un totale finale superiore a $ 25 milioni. Una cifra mostruosa, che ha consentito ai vincitori di portarsi a casa la bellezza di $ 11 milioni.

Il Kuala Lumpur Major sarà anche patrocinato dal Ministero della Gioventù della Malesia e dal Consiglio Nazionale dello Sport della Malesia. L'evento si svolgerà dal 9 al 18 novembre, mentre gli ultimi tre giorni si svolgeranno presso l'Axiata Arena di Kuala Lumpur con 16.000 posti.

Sedici i team che potranno accedere per le squadre si sfideranno per una quota del montepremi, come dicevamo, da $ 1 milione del Major. Le qualificazioni inizieranno in tutto il mondo il 16 settembre. Gli sponsor ufficiali per l'evento finora includono U Mobile, HyperX, KFC Delivery, Predator e Intel.