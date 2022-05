DOTA 2, confermato International 2022 a Singapore: gioia nel Sudest asiatico

Finalmente è giunta la conferma da parte di Valve: l’International 2022 si terrà a Singapore, raggiungendo per la prima volta in 11 anni di competizione la regione del sud-est asiatico. Il pubblico si sta già preparando per seguire il proprio team preferito a ottobre, con gli OG riconfermatisi tra i giganti da sconfiggere.

Sull’account ufficiale di DOTA 2 su Twitter giusto qualche giorno fa è apparso il video trailer che conferma l’evento più importante del MOBA di casa Valve tra l’Indoor Stadium e la Suntec Arena di Singapore. Il TI11 seguirà quindi il Dota Pro Circuit 2022, il quale si prepara a giungere a conclusione con l’ultimo Major texano tra il 4 e il 14 agosto prossimi.

Dopo il Major ESL One Stockholm 2022, conclusosi con la vittoria da sogno per gli OG contro i TSM dopo una scalata dal Lower Bracket, le squadre che con ogni probabilità si qualificheranno direttamente all’International di quest’anno sono proprio OG, TSM, PSG.LGD, Gaimin Gladiators e Thunder Awaken alla luce dei punti guadagnati fino a oggi nel Dota Pro Circuit.

Sarà interessante vedere se il PGL Arlington Major 2022, il quale mette in palio altri 4.570 punti, ribalterà la classifica negli ultimi posti accessibili per il più importante torneo di DOTA 2.

Nel mentre, un giocatore professionista russo è stato licenziato dalla sua squadra per avere disegnato una “Z” sulla minimappa di gioco.