DOTA 2 ora consente il forfeit rapido tramite 'GG': come funziona

Qualche settimana dopo l’ultimo aggiornamento per Counter Strike: Global Offensive che ha portato al cambiamento di meta, Valve ha rilasciato una nuova funzionalità per DOTA 2 che consente ai gruppi di cinque giocatori di rinunciare a una partita scrivendo “GG” in chat. Vediamo nel dettaglio come funziona.

I forfeit esistono da tempo nelle partite professionistiche ma, fino a oggi, a differenza del MOBA rivale League of Legends non c’è stata una opzione di rinuncia a un match all’interno di DOTA 2. Con l’ultimo update però sarà possibile scrivere “gg” in chat chiedendo offrendo così la resa, ma ci sono dei limiti: la feature è accessibile solamente ai full party, ovvero alle squadre con cinque giocatori premade, e solo dopo 30 minuti di gioco. Il team che scriverà “gg” per primo, dunque, perderà la partita; inoltre, i giocatori avranno la possibilità di annullare il timer e continuare a giocare dopo aver digitato "gg”.

Oltre a questa opzione di resa, Valve ha apportato altre modifiche al sistema di matchmaking rendendo possibile lo scontro tra gruppi di cinque giocatori e qualsiasi altra squadra avversaria valida. In aggiunta, il matchmaking stesso ora sarà più veloce se si cerca una partita come full party.

Le modifiche applicate restano comunque sperimentali e Valve esaminerà i risultati per renderle eventualmente definitive nel corso delle prossime settimane.

Lo scorso maggio invece abbiamo ricordato che l’International 2022 si terrà a Singapore.