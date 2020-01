DOTA 2: crolla il numero di giocatori, è il più basso dal 2014

Sembra proprio che il nuovo anno non sia iniziato nel migliore dei modi per DOTA 2, il celebre MOBA free to play targato Valve che nell'ultimo periodo sta facendo un bel po' di fatica a tenere alta l'attenzione dei giocatori.

Nel corso dei primi giorni del 2020 è stato infatti registrato un vero e proprio minimo storico per il quantitativo di utenti connessi ai server pari a 384.179, mentre il picco massimo di giocatori è stato di 685.165. Come potete facilmente intuire si tratta di numeri estremamente bassi se paragonati a quelli di qualche mese fa o, addirittura, all'incredibile record di 1.064.377 utenti in gioco registrato nel 2016. L'interesse sempre più basso da parte della community nonostante l'attenzione di Valve verso gli eSport e il continuo supporto del gioco con aggiornamenti ed eroi non lascia ben sperare per il futuro di DOTA 2. Se la situazione dovesse continuare a peggiorare sarà sempre più difficile riuscire a trovare velocemente avversari con cui giocare tramite matchmaking e gli stessi content creator potrebbero abbandonare il titolo per spostarsi su qualche gioco più popolare.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa di Valve, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa è stato pubblicato l'Outlanders Update di DOTA 2.