DOTA 2: il crowdfunding per il montepremi del TI8 infrange un nuovo record

Il campionato mondiale di Dota 2, gli International, hanno per l'ennesima volta infranto un record. Dopo soli 12 giorni di crowdfunding il montepremi per l'edizione 2018, il TI8, ha raggiunto e superato i 10 milioni di dollari. Tutto questo circa quattro giorni prima rispetto al traguardo toccato l'anno scorso in occasione del torneo precedente.

Come al solito, la campagna di crowdfunding è alimentata dal Battle Pass, un “abbonamento” digitale e un insieme di funzionalità esclusive create da Valve in preparazione per il TI8.

Il Battle Pass premia i giocatori con riscattabili, articoli cosmetici in bundle e modalità di gioco esclusive. Ogni Battle Pass contribuisce per il 25% del suo prezzo al montepremi del campionato mondiale.

Forse uno dei motivi principali per il successo del Battle Pass di quest'anno è la Mutation Mode, uno speciale matchmaking che applica modificatori casuali a ciascun gioco. Questi modificatori vanno dal “semplice”, in cui i giocatori droppano sacchi d'oro da collezione alla morte, ai più folli, in cui tutte le abilità e gli oggetti infliggono danni da fuoco amico.

Ovviamente, possiamo aspettarci che Valve abbia in serbo altre sorprese per gli utenti che hanno deciso di acquistare il Battle Pass.