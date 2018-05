DOTA 2: dopo Amburgo e Katowice i Virtus Pro dominano anche l'ESL di Birmingham

Per la terza volta nella stagione in corso del DOTA 2 Pro Circuit il team Virtus Pro, team russo, ha vinto il titolo in un importante torneo targato ESL.

La formazione russa che in precedenza aveva vinto all'ESL di Amburgo e al prestigioso ESL di Katowice, è stata si da subito la squadra da battere anche a Birmingham.

Questa ultima vittoria ha fatto guadagnare al team Virtus Pro il terzo sigillo in un evento “Major” nell'attuale stagione del DOTA 2 Pro Circuit. Ciò li colloca saldamente in cima alla classifica del circuito competitivo del MOBA targato Valve e ne mantiene inalterata la partecipazione al The International 8.

Va anche detto che i Virtus Pro hanno avuto un po' di fortuna. In semifinale hanno evitato per un soffio di incontrare il super favorito team del sudest asiatico: Mineski. I russi si sono invece trovati faccia a faccia con i brasiliani paiN Gaming.

Nonostante l'inaspettata vittoria della squadra brasiliana su Mineski nei quarti, tuttavia, i Virtus Pro hanno superato agilmente gli avversari di turno finendo dritti alle battute conclusive del torneo.

Nel gran finale,poi, i Virtus Pro hanno semplicemente affermato il loro dominio nella competizione. I Virtus Pro non hanno avuto alcun problema a demolire gli avversari OpTic Gaming con un secco 3 a 0.

La capacità dei Virtus Pro di adattarsi alla patch recentemente introdotta pone la squadra su un altro livello rispetto a qualsiasi altra squadra attualmente presente sulla scena competitiva di DOTA 2.

Ora, il prossimo appuntamento per i Virtus Pro è il ricchissimo China Dota 2 Super Major di Shanghai (1.500.000 di dollari di montepremi), l'evento finale della stagione Pro Circuit che si terrà tra qualche giorno, il prossimo 2 giugno.