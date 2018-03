DOTA 2: gli International 8, per la prima volta nella storia non si terranno in USA

Per sei anni, gli(ovvero il più ricco campionato del mondo esport) non si sono mai spostati dagli Stati Uniti. Quest'anno, invece, avverrà una piccola rivoluzione.

Per la prima volta dal 2012, infatti, gli International saranno organizzati al di fuori degli Stati Uniti. Certo, sono andati giusto al di là del confine, perché la nuova sede sarà Vancouver, in Canada. La Rogers Arena, uno stadio con una capienza di circa 19.000 posti, è il luogo deputato per ospitare l'evento.

Secondo sito ufficiale di Valve, gli International 8 sarà in programma dal 20 al 25 agosto. Probabilmente il formato sarà il seguente: otto squadre verranno invitate direttamente in base alle prime otto posizioni raggiunte nella classifica del Pro Circuit, mentre il resto dovrebbe essere determinato attraverso qualificazioni regionali in Nord America, Europa, Sud-Est asiatico, Cina, Sud America e Comunità degli Stati Indipendenti (CIS).

Questa notizia coincide anche con l'annuncio che la KeyArena, sede degli International dal 2014, sarà sottoposta a una pesante ristrutturazione che la vedrà inagibile almeno sino al 2020. Il rinnovamento, infatti, renderebbe il luogo completamente inutilizzabile durante tutto il periodo della ristrutturazione, il che ovviamente ha costretto Valve a cercare altri luoghi in cui organizzare l'evento più importante della stagione competitiva di DOTA.