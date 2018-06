DOTA 2: grandi novità per l'ecosistema competitivo del MOBA Valve

Il circuito professionistico di Dota 2 verrà significativamente modificato a partire dalla stagione 2018/2019. Valve ha pubblicato un aggiornamento che descrive in dettaglio le modifiche, inclusi i punti del circuito professionale, la proprietà dei team, i Major, i tornei minori e le modalità con cui verranno scelti e organizzati nuovi eventi.

"Si verificheranno alcuni grandi cambiamenti da qui in avanti", ha ricordato il developer. "Una volta iniziata la nuova stagione agonistica, modificheremo il funzionamento dei roster e dei punti DPC e alcuni aspetti relativi al processo di qualificazione per i Major e i Minor". Queste modifiche sono progettate ridefinire l'ecosistema competitivo del titolo Valve, aumentando al tempo stesso la flessibilità per le squadre e migliorando gli eventi.

Roster e punti DPC

"Cambiare il roster durante la stagione non squalificherà più una squadra”. I punti necessari per qualificarsi al The International saranno legati alle squadre, non più ai giocatori. Le squadre sceglieranno comunque i propri roster ma sarà loro permesso di cambiare la formazione nel corso della stagione. Ogni giocatore rimosso dal roster e sostituito ridurrà il punteggio totale guadagnato dalla squadra del 20%. I nuovi giocatori non porteranno punti, in caso di passaggio da un team all'altro. "Se una squadra gioca in un evento Pro Circuit senza il proprio roster ufficiale, i punti guadagnati per quell'evento saranno ridotti del 40%". Le squadre devono usare quattro o cinque dei loro giocatori registrati in una qualificazione Le squadre non saranno in grado di cambiare il loro roster fino alla fine dell'evento principale. I sostituti potranno essere aggiunti in caso di emergenza ma solo se pre-approvati da Valve.

Proprietà

I conflitti di interesse causeranno problemi alle squadre interessate a partecipare al The International. Se un'organizzazione o un proprietario possiede più di una squadra, una delle formazioni non potrà competere. Tutte le squadre possono competere nei circuiti Pro Major e Minor che condurranno al The International del prossimo anno ma i conflitti di interesse dovranno essere chiariti se vogliono partecipare all'evento principale. "Questo include anche i casi in cui i giocatori hanno legami con altre squadre".

Major e Minor

Major e Minor l'anno prossimo si terranno sempre a pochi giorni di distanza. Le squadre non saranno invitate alle qualificazioni per entrambi gli eventi; la qualificazione principale verrà tenuta per prima, e le squadre che non si qualificheranno potranno entrare nella qualificazione del Minor che si terrà pochi giorni dopo.

La struttura sarà di questo tipo:

17 - 21 Settembre: Major Qualifier;

23- 26 Settembre: Minor Qualifier;

29 Ottobre – 4 Novembre: Minor Main Event;

8- 19 Novembre: Major Main Event.

Il vincitore del Minor guadagnerà uno slot per l'evento principale. "Tutti i Minor avranno almeno otto squadre con un minimo di un qualifier per regione". "I Maggiori avranno almeno 16 squadre, con almeno due qualificazioni per regione".

Insomma, sembra un bel cambiamento per DOTA 2 che, da qualche tempo, sta registrando un calo degli utenti attivi. Riuscirà Valve a rendere il circuito competitivo di nuovo attraente e appassionante?