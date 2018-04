DOTA 2: Il Paris Saint-Germain si getta nella mischia reclutando il roster asiatico LGD

Il Paris Saint-Germain è una delle prime squadre di calcio ad aver mai investito in DOTA 2. Per meglio dire, è il secondo club - in ordine di tempo - a farlo in quanto la squadra russa Anzhi Makhachkala è stata la prima a investire nel popolare MOBA targato Valve.

Il club multimilionario, di proprietà del qatariota Nasser Ghanim Al-Khelaïfi ha stretto una partnership con l'organizzazione di esport cinese LGD Gaming, reclutando il loro intero roster attivo in DOTA. Non è la prima volta che il club francese investe in un MOBA.

Già in passato i parigini hanno scommesso su un MOBA, schierando una formazione di League of Legends nella European Challenger Series. Questa, però, è tuttavia la prima volta che il PSG si affida interamente a un'organizzazione diversa e già formata, rispetto a giocatori reclutati singolarmente.

Il nuovo roster è, ovviamente, per la sua interezza asiatisco: Ame, Maybe, Chalice e Fy provengono dalla Cina, mentre xNova provenienti dalla Malesia.

Il direttore del merchandising del PSG, Fabien Allegre, afferma che il mercato asiatico è stato nelle mire del club per un bel po' di tempo: "Con una media di oltre 500.000 giocatori connessi contemporaneamente, Dota 2 è uno dei giochi esport più popolari, specialmente in Asia, una regione strategica per PSG. Spinti dall'ambizione del club e dalla fiducia nei nostri partner LGD e Webedia, siamo determinati a rendere questo nuovo impegno un successo".

Il roster di cinque uomini muoverà i primi passi con le nuove maglie a Mosca per l'Epicenter XL a partire dal 27 aprile. Il torneo è uno dei nove Major della stagione, con milioni di dollari di prize pool in palio. Vedremo come se la caveranno i cinque ragazzi e se, finalmente, qualcuno con indosso una maglia del PSG riuscirà a vincere in Europa.