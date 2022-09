DOTA 2, International 2022 avrà un montepremi più basso? Battle Pass delude i fan

Come già sappiamo, l’International 2022 di DOTA 2 si terrà a Singapore portando così il massimo torneo del MOBA di casa Valve nel sud-est asiatico per la prima volta in undici anni. Purtroppo, però, il montepremi potrebbe essere più basso del solito a causa di un Battle Pass piuttosto deludente.

Per tutti coloro che non conoscono il formato, Valve rilascia un Battle Pass dedicato all’evento con l’intento di finanziare il montepremi del prestigioso torneo. In altre parole, la community è consapevole del suo ruolo nella determinazione dei premi in palio per le varie squadre. Solitamente ciò porta ogni anno alla creazione di uno dei più grandi montepremi negli eSport; eppure, l’edizione 2022 potrebbe vedere un calo preoccupante della quota a disposizione.

In questi giorni, infatti, su Reddit e sui forum degli appassionati sono emerse molte discussioni relative al contenuto del Battle Pass: “Questo BP è uno scherzo, lo giuro. Il 70% dei contenuti non è ancora disponibile. Questi erano oggetti non votati dalla community negli anni precedenti e sono stati inseriti in questo BP. Davvero, pigro, a buon mercato e una mossa avida”, dichiara ad esempio u/phoeebsy sul Reddit ufficiale di DOTA 2, ricevendo un fiume di upvote e premi per lo sfogo.

Il BP quest’anno è suddiviso in due parti, e una verrà rilasciata a novembre: questo è uno dei problemi più gravi agli occhi dei fan, i quali non sanno se “investire” in questo pass per gli effetti cosmetici da ottenere giocando. Per tale ragione, dunque, il montepremi sta crescendo molto lentamente rispetto allo scorso anno. Riuscirà a rimettersi in sesto? Vedremo se Valve si attiverà per riuscire ad aumentare gli acquisti del pass.

