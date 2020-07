DOTA 2: il montepremi per il The International ha già superato i 30 milioni di Dollari

A fine maggio, Valve ha lanciato il più grande Battle Pass di sempre per DOTA 2. Ora il montepremi del The International 10, ha già superato il traguardo dei 30 milioni di Dollari e quest'anno non c'è nemmeno la sfida con il Fortnite World Champioship.

Valve, dal canto suo, mette sul piatto solamente una piccola parte di questo immenso montepremi: 1.6 milioni, mentre tutto il resto proviene dai portafogli dei fedeli giocatori.

Riguardo al battle pass, pensate che solo il 25% finisce nel montepremi, mentre il 75% va nelle casse di Valve.

I prezzi per il Battle Pass partono da 9.99 Euro per quello standard, sino ai 44.99 del più ricco. In questo momento il montepremi del The International 10 ha raggiunto quota 30.244.981 Dollari e continua a crescere senza sosta, pronto a sfondare il tetto raggiunto lo scorso anno (di 34.3 milioni), visto che mancano ancora circa sei settimane alla chiusura del crowdfunding.

Se il montepremi di quest'anno dovesse superare quello del TI9, i possessori di Battle Pass otterranno 10.000 punti battaglia (10 livelli). Se il montepremi raggiungerà il traguardo dei 40 milioni, i possessori di Battle Pass ottengono altri 10.000 punti battaglia.

Il montepremi dell'International 10, se riuscirà a supererare quello del TI9, sarà il più grande mai messo in palio nella storia degli esport.