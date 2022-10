DOTA 2: ecco a voi Muerta, la nuova eroina del MOBA di Valve

Non solo sfide al cardiopalmo, l'ultima giornata del DOTA 2 - The International ha portato con sé anche l'annuncio di una nuova eroina per il MOBA di successo disponibile su Steam: si chiama Muerta e si unirà al roster nei primi mesi del 2023.

Muerta è tornata dal mondo dei morti "con la promessa di una rovinosa resa dei conti", avverte Valve, senza tuttavia svelare maggiori dettagli sulle abilità e sul gameplay dell'eroina. In compenso, ci ha lasciato un oscuro e suggestivo video di presentazione che mostra le fattezze della new entry, pronta "bucare il velo tra i vivi e i dannati" e ad infestare i campi di battaglia di DOTA 2 a partire dall'inizio del 2023. Senza informazioni precise è davvero arduo riuscire a capire quale sarà il ruolo di Muerta, ma la descrizione e il filmato suggeriscono che forse potrà utilizzare anche la sua forma da fantasma, magari per muoversi più rapidamente ed evitare i danni in arrivo.

Prima di lasciarvi al filmato introduttivo di Muerta, segnaliamo che durante DOTA 2 - The International è anche stato annunciato l'arrivo dell'Announcer Pack di Cave Johnson (personaggio noto per aver fondato i laboratori di Aperture Science in Portal) previsto per il mese di novembre. Ai campionati internazionali c'è anche chi si aspetta l'annuncio di Neon Prime, un marchio registrato recentemente da Valve che qualche ben informato ha associato a DOTA 2.