DOTA 2: le novità per l'ecosistema competitivo del MOBA Valve

Il The International 8 è ormai consegnato alla storia. Ora le formazioni si stanno preparando per la nuova stagione competitiva di Dota 2 che inizierà con il Minor in ottobre e il primo Major di Kuala Lumpur.

Valve ha recentemente annunciato modifiche ai sistemi di qualificazione per Major e Minor.

Tutte le squadre che partecipano a un Major o Minor dovranno per forza passare attraverso i qualifier, quindi non più inviti diretti. Ogni regione avrà un minimo di due squadre qualificate per i Major e minimo una per il Minor. I restanti tre posti per i qualifier regionali saranno assegnati da Valve.

Il vincitore del Minor sarà automaticamente qualificato per il Major successivo. Sia i Major che i Minor saranno disputati sempre in coppia. I Major includeranno un montepremi di $ 1 milione e 15.000 punti DPC, con il primo classificato che riceverà 4.950 punti DPC.

I Minor includeranno un montepremi di $ 300.000 con 500 punti e il primo classificato riceverà 120 punti DPC. A giugno, inoltre, Valve ha annunciato delle modifiche al sistema di distribuzione dei punti DPC che daranno punti alle squadre anziché ai giocatori, per evitare cambiamenti di roster in itinere.

I punti sono guadagnati da tutte le 16 squadre che giocano nel circuito Major e da otto squadre che giocano nel Minor. Per quanto riguarda il The International 9 di Shanghai dell'anno prossimo, i primi 12 team che avranno racimolato abbastanza punti DPC si assicureranno un posto diretto, mentre le restanti sei squadre arriveranno dalle qualificazioni: una squadra per regione. Non ci sarà nessun invito diretto da parte di Valve.