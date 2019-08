DOTA 2: il nuovo eroe è Snapfire, una nonnina con un shotgun!

Mentre a Shanghai si stanno disputando gli incontri di The International 2019, il più grande torneo di DOTA 2 dell'anno caratterizzato da un montepremi di ben 30 milioni di dollari, Valve ha annunciato il nuovo eroe che andrà ad unirsi al roster del MOBA del corso del prossimo autunno.

Signore e signori, ecco a voi Snapfire, una nonnina che ama cucinare biscotti e andare in giro con un minaccioso shotgun tra le mani in groppa ad una grossa lucertola. Nel trailer di presentazione confezionato dalla casa di Gabe Newell ci viene fornito un assaggio delle abilità che potrà utilizzare in battaglia: a quanto pare, sarà in grado di lanciare i suoi biscotti agli alleati, fornendo loro potenziamenti di qualche tipo. Il fucile di cui è munita e la doppia mitragliatrice che spuntano dalla sella della lucertola, inoltre, lasciano intendere che non sarà solamente un personaggio di supporto, ma che all'occorrenza sarà anche capace di fare molto male agli avversari. Trovate il trailer in cima a questa notizia, buona visione!

Il debutto di Snapfire è previsto nel corso dell'autunno. Purtroppo, Valve non ha fornito una data di lancio precisa, pertanto non possiamo far altro che pazientare in attesa che vengano fornite maggiori informazioni in merito. DOTA 2, ricordiamo, è disponibile in formato free-to-play su PC Steam.