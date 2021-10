DOTA 2: la Russia vince i mondiali, Putin si congratula col Team Spirit

Lo scorso fine settimana il mondiale di DOTA 2 si è concluso a favore della squadra con sede a Mosca, il Team Spirit, che ha vinto la competizione videoludica con il montepremi più alto della storia.

A congratularsi con la squadra russa, che si è aggiudicata un premio di circa 18 milioni di dollari, è stato anche il presidente russo Vladimir Putin.

Ecco di seguito la traduzione del messaggio che Vladimir Putin ha pubblicato su Kremlin.ru per il team:

"Congratulazioni per la vostra meritata vittoria al The International 2021, il torneo mondiale di DOTA 2. Per la prima volta nella storia, i russi del Team Spirit hanno vinto questa prestigiosa competizione. Ben fatto! Nel percorso verso la finale avete dimostrato incredibili doti di leadership e solidarietà. Nello scontro decisivo, il quale è stato un terreno di prova per abilità e personalità, siete riusciti a restare concentrati e a impedire agli avversari di reagire nei momenti cruciali. È stato quindi dimostrato che i nostri esportivi sono in grado di raggiungere obiettivi a livello mondiale e non hanno limiti."

Il fatto che Putin abbia pubblicato un messaggio del genere è un segno evidente che l'importanza degli eSport a livello globale stia crescendo, dal momento che fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile un simile messaggio da parte delle cariche istituzionali ai vincitori di un torneo videoludico.

A proposito, sapevate che proprio di recente è nato il primo Registro Pubblico degli Esports in Italia?