DOTA 2: si rinnova l'appuntamento col ricco evento ESL One di Amburgo

L'appuntamento con l'ESL One Hamburg è rinnovato anche per quest'anno dopo la prima edizione dell'evento, lo scorso anno.

Il torneo dedicato a DOTA 2 tornerà alla Barclaycard Arena dal 26 al 28 ottobre. Non solo il torneo è godrà di una nuova edizione, ma sarà anche più grande che mai, con i match spalmati addirittura su sei giorni e il doppio delle squadre.

Alla fine, sedici tra le migliori squadre di DOTA 2 del mondo si affronteranno per il titolo e una quota del non ancora annunciato montepremi. Il torneo, l'anno scorso ha avuto un enorme montepremi, $ 1 milioni, incoronando Virtus Pro campioni (con 500.000 dollari) grazie alla vittoria sul Team Secret per 2-0.

Ulrich Schulze, Senior Vice President of Product di ESL, dice che riorganizzare l'evento ad Amburgo è stato molto facile: "Non vediamo l'ora di riportare l'ESL One ad Amburgo dopo il debutto di successo dello scorso anno. Quest'anno, ESL One Hamburg sarà ancora più grande e migliore". I fan saranno inoltre impegnati in attività connesse, come incontri con giocatori professionisti e un concorso di cosplay. Oltre 10.000 fan hanno partecipato all'evento nei due giorni dell'anno scorso e probabilmente vedremo quel numero abbondantemente superato.

I biglietti per il weekend saranno in vendita da lunedì 7 maggio alle 15:00 CEST e avranno un prezzo che può variare tra i € 39 fino ai € 299 per i biglietti premium. Ulteriori informazioni sui biglietti sono disponibili a questo indirizzo.