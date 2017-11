Dota 2: il team europeo MidOrFeed annuncia il proprio scioglimento

La dura competizione della scena europea diha mietuto un'altra vittima illustre. Il team, formato dal finalista del The International 6 Omar "" Aliwi a seguito della dissoluzione di, ha annunciato di essersi ufficialmente sciolto a seguito della serie di risultati negativi ottenuti.

La squadra inizialmente era composta dallo stesso w33 come support, dall'hard carry peruviano Enzo "Timado" Gianoli, dal midlaner rumeno Mihai "canceL^^" Antonio, dall'offlaner tedesco Maurice "KheZu" Guttmann e dall'ex compagno di squadra di w33, Martin "Saksa" Sazdov.

Sulla carta questo roster aveva tutti i requisiti per essere uno dei più forti nel panorama europeo post TI7. Prima dell'implementazione del nuovo sistema ranked avvenuto la scorsa settimana canceL^^ aveva quasi 9.000 MMR e Timado era stato uno degli elementi fondamentali nella qualificazione del team peruviano Infamous al TI7. KheZu, invece, durante la sua permanenza nel Team Secret aveva mostrato di essere un offlaner solido mentre Saksia era considerato un ottimo hard support. Insomma, tutti elementi che facevano presagire un buon futuro per la formazione.

Sfortunatamente per loro le cose non sono andate come previsto e la squadra si è trovata in difficoltà faticando fin dal principio ad ottenere risultati. Saksia aveva lasciato il team a meno di un mese dalla sua formazione venendo sostituito dal veterano Troels "syndereN" Nielsen ma questo cambiamento non si è rivelato sufficiente per invertire il trend negativo.

Per ora, quindi, tutti i 5 membri del team sono free agent. Timado e canceL^^ sicuramente riceveranno offerte da organizzazioni importanti alla ricerca di talenti per le loro formazioni di Dota 2, mentre se per quanto riguarda KheZu e w33 non dovrebbero esserci difficoltà nel trovare una nuova sistemazione e, probabilmente, syndereN tornerà ad assumere il ruolo di commentatore.