DOTA 2, Valve banna oltre 40.000 account che hanno usato cheat

Nello stesso periodo in cui un giocatore di CS:GO è stato beccato con i cheat attivi durante una diretta streaming, ricevendo un ban diretto, Valve interviene con decisione sul suo MOBA, DOTA 2, bannando oltre 40.000 account in modo permanente a causa dell’utilizzo di software di terze parti.

Il “ban hammer” è intervenuto ancora una volta, e sempre senza lasciare scampo ai cheater più furbi: una recente patch ha introdotto infatti un honeypot (meccanismo di sicurezza per identificare l’utilizzo non autorizzato di strumenti per sfruttare vulnerabilità) nel client di DOTA 2, contenente dei dati leggibili solo da account che sfruttano software cheat di terze parti. Tutti gli account individuati da questo sistema, dunque, sono stati aggiunti a un database di Valve, esaminati nel dettaglio nei singoli match e bannati dal gioco.

Valve ha dunque dichiarato: “Oggi, nelle ultime settimane, abbiamo bannato in modo permanente oltre 40.000 account che utilizzavano software di terze parti per imbrogliare su Dota. Questo software è stato in grado di accedere alle informazioni utilizzate internamente dal client Dota che non erano visibili durante il normale gioco, dando al cheater un vantaggio ingiusto”.

Valve è ben consapevole del fatto che i cheat saranno difficili da combattere anche in futuro, e che questa ondata di ban non sarà un deterrente così efficace nei confronti di coloro che intendono utilizzare software ad hoc per imbrogliare in-game. Ciononostante, spera comunque che sempre più persone evitino in futuro di affidarsi ad essi.