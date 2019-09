Dota 2: Valve ha bannato alcuni utenti fino al 2038

Con l’inizio della stagione competitiva 2019/2020 alle porte, Dota 2 ha ricevuto un importante aggiornamento al sistema di matchmaking classificato e una serie di altre modifiche che hanno migliorato la sicurezza generale del famoso MOBA.

Con l’introduzione delle nuove regole sono stati bannati una miriade di utenti, alcuni dei quali saranno esclusi fino al 2038. Le modifiche principali mirano a risolvere il problema della compravendita degli account, nonché l’uso di cheat in-game e generalmente tutti i comportamenti tossici nelle code classificate. I divieti infranti nelle prime ventiquattro ore dall’entrata in vigore delle nuove regole sono stati migliaia e altrettanti sono stati i ban. La durata delle “pene” inflitte da Valve è stata straordinariamente elevata, con alcuni utenti che si vedranno negare l’accesso per i prossimi venti anni. I ban sono stati assegnati in base al comportamento degli utenti, incrociando i dati dei profili (relativamente al comportamento) con i numeri telefonici collegati, aggravando la durata del ban per coloro che hanno tentato di riconnettersi con account “falsi”.

La mossa di Valve è stata generalmente apprezzata dalla community che ha espresso la propria soddisfazione sui vari social. Non manca poi l’ironia, con alcuni utenti che hanno creato una guida su “come passare la giornata” per i giocatori bannati.

Oltre all’ondata di ban gli sviluppatori hanno confermato l’introduzione di maggiori controlli e di un sistema di report per coloro che utilizzano comportamenti scorretti. Per Valve è periodo di cambiamenti: oltre alle nuove regole per Dota 2 il colosso dei videogiochi si prepara al rinnovamento della famosa piattaforma Steam.