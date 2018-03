DOTA 2: Valve rivela DOTA Plus, servizio a pagamento mensile che rimpiazzerà i Battle Pass

Con gli utenti in netto calo negli ultimi tempi,decide di cambiare le carte in tavole e annuncia, abbonamento mensile perdescritto dalla software house come un "servizio continuativo" che sostituirà i

DOTA Plus sarà disponibile per l'acquisto a 3.99 dollari al mese, con sconti rispettivamente del 6% e 12% per coloro che opteranno per l'abbonamento semestrale o annuale. Iscrivendovi al servizio avrete accesso alla maggior parte delle feature incluse nei Battle Pass e potrete partecipare senza costi aggiuntivi alle Battle Cup settimanali (disponibili altrimenti al prezzo di 0.99 euro). Un'altra importante funzionalità destinata ai membri sarà il Plus Assistant, che offrirà una serie di statistiche approfondite e aggiornate in tempo reale riguardo gli oggetti, i personaggi, le abilità, le strategie da utilizzare e molto altro. Infine, sono previste nuove sfide, audio per gli eroi, ricompense esclusive acquistabili tramite gli Shards (la nuova valuta riservata agli abbonati) e un inedito sistema di progressione degli eroi. Cosa ne pensate di questa novità? Per tutti i dettagli e le informazioni del caso, rimandiamo al sito ufficiale di DOTA 2.

Restando in tema Valve, ricordiamo ai lettori che recentemente Gabe Newell ha dichiarato che l'azienda tornerà presto a sviluppare e pubblicare giochi.