DOTA 2, Valve contro lo smurfing: oltre 90000 account bannati

Prende il nome dai simpatici Puffi, ma il fenomeno dello smurfing è tutt'altro che apprezzato dalla community di DOTA 2. E di sicuro nemmeno da Valve, che ha annunciato di aver bannato oltre 90.000 account creati appositamente per portare avanti questa pratica scorretta.

Per chi non lo sapesse, lo smurfing consiste nel crearsi account secondari con i quali affrontare altri giocatori di livelli inferiore: è una condotta utilizzata in particolare dai giocatori più abili che in questo modo possono affrontare e battere agevolmente i nuovi arrivati ancora poco pratici di come funziona DOTA 2 o altre produzioni in stile MOBA, con il rischio dunque di spingerli ad abbandonare prematuramente il gioco. Inoltre, lo smurfing genera squilibri a livello competitivo, alterando il corretto svolgimento delle partite online.

Stanca dunque di questa situazione, attraverso un post ufficiale Valve non solo conferma gli avvenuti ban di massa, ma anche che dai profili smurf sta risalendo agli account principali degli utenti che hanno sfruttato questa pratica, non escludendo ulteriori provvedimenti nei loro confronti. La mossa di Valve ha scatenato un certo malcontento tra la community, con diversi giocatori che hanno provato a giustificarsi motivando le ragioni dietro la creazione degli account smurf, mentre molti altri hanno invece apprezzato la mossa del publisher che dovrebbe in questo modo dare una forte ripulita alla scena competitiva di DOTA 2.

Già nei primi mesi dell'anno Valve ha bannato 40000 account di DOTA 2 per aver usato cheats, sempre con l'intenzione di ripulire la scena online e garantire il corretto svolgimento delle partite.