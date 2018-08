Dota 2: VGj.Storm penalizzati, Team Liquid e PSG.LGD avanzano in semifinale del TI 2018

Dal montepremi milionario, alla penalizzazione dei VGj.Storm sino alla semifinale tra Team Liquid e PSG.LGD, tutta la magia del International 2018 di Dota 2.

In questi giorni è in corso il The International di Dota 2, il più importante torneo a squadre del popolare MOBA targato Valve, che quest’anno ha portato nella “Rogers Arena” di Vancouver ben diciotto squadre che si stanno dando battaglia per aggiudicarsi parte dei 24 milioni di dollari che rappresentano il più alto montepremi di sempre della storia degli esports.



A dominare la fase a gironi sono state le formazioni del Team Liquid, che si è imposta nel gruppo A, ed i VGj.Storm che hanno invece messo una seria ipoteca nel gruppo B arrivando a vincere il girone staccando di due lunghezze tutti gli inseguitori.



Tuttavia è stata proprio la squadra dei VGj.Stormad essere entrata al centro di numerose polemiche dopo aver ricevuto una penalità da parte degli organizzatori che dovrà essere scontata durante il match dei quarti di finale contro gli OG che prenderà il via oggi.



La squadra americana ha giocato l’intera fase a gironi avvalendosi di due coach ma solo a seguito di un’indagine approfondita gli organizzatori sono riusciti a risalire alla verità multando e penalizzando i VGj.Storm che avevano frainteso il regolamento, pur avendo chiesto informazioni ad un arbitro del torneo che aveva a sua volta sbagliato, secondo quanto affermato direttamente dallo staff arbitrale del torneo.



Tuttavia gli stessi organizzatori hanno precisato che prima dell’inizio dell’evento, ed in particolare durante il briefing di apertura lavori, avevano chiaramente specificato a tutti che le uniche figure ammesse in gara sarebbero state l’allenatore ed i cinque giocatori titolari.



La penalità non permetterà quindi ai VGj.Storm di avvalersi della figura del coach per ben due draft durante l’importante quarto di finale che li vedrà affrontare la forte formazione degli OG che durante i gironi si era distinta nel gruppo A arrivando comodamente a conquistare un buon quarto posto e l’accesso diretto al successivo winner bracket.



Il programma dei quarti di finale del The International 2018 è il seguente:



WINNER BRACKET

Team Liquid vs Optic Gaming: 2-0 (20 agosto - 20:00 CEST)

Virtus.pro vs PSG.LGD: 0-2 (20 agosto - 22:30 CEST)

VGj.Storm vs OG: (21 agosto - 19:00 CEST)

Evil Geniuses vs Team Secret: (21 agosto 22 CEST)

LOSER BRACKET

Optic Gaming vs Team Serenity: (22 agosto - 01:00 CEST)

Virtus.pro vs Mineski: (22 agosto - 04:00 CEST)

TBD vs Winstrike Team: (22 agosto - 19:00 CEST)

TBD vs Vici Gaming: (22 agosto - 22:00 CEST)

Il The International 2018 di Dota 2 si concluderà il 25 agosto alle ore 23:00 CEST con la finale assoluta che verrà trasmessa in diretta sul canale ufficiale della competizione.