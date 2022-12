Dota: Crystal Maiden in un cosplay a dir poco glaciale

Warcraft III è un gioco che ha fatto storia per ben più di un motivo. Il videogioco RTS di casa Blizzard infatti, oltre a cementare l'universo di orchi e umani e creare le fondamenta per il lancio di World of Warcraft, lanciò anche la mappa Defends of the Ancients, talmente popolare che poi portò allo sviluppo imprevisto di Dota 2.

Quello scenario speciale infatti fu estremamente amato dai fan, che così iniziarono a modificarlo e ampliarlo con i potenti tools di creazione che Blizzard aveva messo a disposizione di chi avesse comprato il gioco, finché Valve non pensò di realizzare Dota 2, un videogioco con le stesse basi ma che negli anni prese vita tutta sua. Con esso nacquero definitivamente i MOBA, che ancora oggi sono presenti sul mercato. Tralasciando la sfortunata parentesi di Heroes of the Storm, il genere ha vissuto il suo massimo grazie a League of Legends e Dota 2.

E proprio Dota 2 ha ancora tanti appassionati, con videogiocatori di ogni parte del mondo che ancora si lanciano in varie sfide sui campi di battaglia con gli eroi messi a disposizione. Come sempre, c'è una divisione netta tra i ruoli, anche se qualche personaggio come Crystal Maiden si trova a cavallo di due o più di essi. La donna glaciale è infatti in grado di supportare il gruppo bloccando o rallentando i nemici con attacchi di ghiaccio.

Lo stesso vuole fare questo cosplay di Crystal Maiden da Dota 2 realizzato da Irene, con le foto in basso che esprimono tutta la glacialità di questa maga dai capelli biondi. E invece tra qualche settimana sarà possibile giocare Muerta in Dota 2, una nuova eroina.