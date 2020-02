DOTA Underlords: annunciato il nuovo personaggio Enno e la data di avvio della Stagione 1

Valve ha annunciato che DOTA Underlords abbandonerà la fase Beta il 25 febbraio, dopo aver passato gli ultimi otto mesi in versione di prova. In questa data partirà ufficialmente la prima Stagione del nuovo gioco della serie DOTA.

"Arruola un'armata, distruggi i tuoi rivali e regna su Guglia bianca in questo nuovo gioco di battaglie strategiche ambientato nel mondo di Dota. Unisciti a noi per la stagione beta, con la possibilità di giocare in crossplay su PC e dispositivi mobili. Guglia bianca, una metropoli verticale sporca e piena di scommettitori poco lontana da Stonehall e Revtel, è famosa per essere un paradiso per contrabbandieri dalla dubbia morale e cittadini... pittoreschi. Nonostante pulluli di associazioni, gang e società segrete, c'è solo un motivo se Guglia bianca non è mai precipitata nel caos: Mamma Eeb. Era rispettata... era amata... E purtroppo, è stata uccisa la scorsa settimana. La morte di Eeb ha fatto sorgere una domanda che si è propagata tra i vicoli oscuri di Guglia bianca: chi prenderà il controllo della città?"

La compagnia ha anche annunciato l'arrivo di Enno, ultima aggiunta al roster di DOTA Underlords, ora disponibile tramite patch. DOTA Underlords può essere scaricato da Steam in Early Access compatibile con PC Windows e Mac OS, il gioco viene distribuito come free to play ed è dunque gratuito, con supporto per acquisti in-game.