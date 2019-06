Dota Underlords è disponibile ora su Steam in Accesso Anticipato

Valve ha pubblicato Dota Underlords su Steam, disponibile ora in Accesso Anticipato per il download gratis. Il gioco è essenzialmente una versione autonoma della popolare Mod di DOTA 2 Auto Chess, diventata esclusiva Epic Games Store a causa dei mancati accordi tra Steam e lo sviluppatore Drodo.

Comprensibilmente, Valve non ha voluto rinunciare alla popolarità di Auto Chess e per questo ha lanciato una sua versione autonoma e indipendente della mod, con il nome Dota Underlords.

"Arruola un'armata, distruggi i tuoi rivali e regna su Guglia bianca in questo nuovo gioco di battaglie strategiche ambientato nel mondo di Dota. Unisciti a noi per la stagione beta, con la possibilità di giocare in crossplay su PC e dispositivi mobili. Guglia bianca, una metropoli verticale sporca e piena di scommettitori poco lontana da Stonehall e Revtel, è famosa per essere un paradiso per contrabbandieri dalla dubbia morale e cittadini... pittoreschi. Nonostante pulluli di associazioni, gang e società segrete, c'è solo un motivo se Guglia bianca non è mai precipitata nel caos: Mamma Eeb. Era rispettata... era amata... E purtroppo, è stata uccisa la scorsa settimana. La morte di Eeb ha fatto sorgere una domanda che si è propagata tra i vicoli oscuri di Guglia bianca: chi prenderà il controllo della città?"

Dota Underlords è gratis su Steam, il gioco viene distribuito come Free to Play e si trova al momento in fase Early Access, potete comunque scaricarlo e provarlo liberamente su PC e Mac.