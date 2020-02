DOTA Underlords lascia l'Accesso Anticipato, al via la Stagione 1

DOTA Underlords è definitivamente uscito dalla fase Accesso Anticipato ed è ora disponibile in versione definitiva e completa su Steam, scaricabile come Free to Play. In contemporanea, è partita anche la Stagione 1 del gioco.

DOTA Underlords Season One offre tanti nuovi contenuti tra cui un Pass Battaglia ricco di ricompense, in pieno stile Fortnite e Apex legends: "La Stagione Uno include un Pass Battaglia completo che offre 100 nuove ricompense. Gioca le partite, completa le sfide e sblocca le zone di Guerriglia in città per far salire di livello il tuo Pass Battaglia e guadagnare le ricompense. Le ricompense includono nuove scacchiere, effetti meteo, personalizzazione del profilo, skin e altri oggetti decorativi. Molte di queste ricompense possono essere ottenute semplicemente giocando. Per altre ricompense e contenuti, i giocatori potranno acquistare il Pass Battaglia a 4,99 $ su tutte le piattaforme. L'acquisto del Pass Battaglia non è necessario per poter giocare e non fornisce alcun vantaggio a livello di gameplay."

DOTA Underlords è gratis su Steam, potete scaricare il gioco a costo zero e successivamente se siete interessati anche il Battle Pass, il cui acquisto non è obbligatorio per giocare. Cosa ne pensate di questo progette? Darete una possibilità a Underlords?