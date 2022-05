Double Fine come Bungie: si schiera con le donne per difendere il diritto all'aborto

Double Fine, studio fondato da Tim Schafer, ha seguito le orme di Bungie e si è schierato apertamente al fianco delle donne e al loro diritto all'aborto, che in questi giorni viene messo in discussione dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

Attraverso i propri canali social, lo studio di sviluppo ha diramato il seguente comunicato. "Noi di Double Fine Productions siamo decisi a sostenere i diritti sanitari essenziali per chiunque. Crediamo fermamente che la decisione di ribaltare la sentenza Roe contro Wade negherebbe alle persone i loro diritti umani e avrebbe un impatto sulle vite, sulla libertà e le decisioni di chiunque in questo paese. Incoraggiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità ad effettuare una donazione impegnata nella difesa di questi diritti".



Per chi non lo sapesse, Roe contro Wade è una storica sentenza pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America nel 1973, che di fatto ha sancito il diritto all'aborto per tutte le donne, pur non essendo quest'ultimo presente nella Costituzione statunitense. La sentenza ha condizionato le leggi della stragrande maggioranza degli stati USA, generando accesi dibattiti e dando vita a due schieramenti: pro-Roe (libertà di abortire) e pro-Wade (contro l'aborto).

Da allora il diritto all'aborto viene regolarmente riconosciuto, tuttavia in questi giorni è stato messo in discussione dalla Corte Suprema. La maggioranza conservatrice ritiene che la sentenza sia "clamorosamente sbagliata" e fondata su "un'argomentazione eccezionalmente debole che ha avuto conseguenze negative", dunque si sta attivando per ribaltarla.

Double Fine si è quindi schierata apertamente contro il parere della Corte Suprema e a favore del diritto di abortire per qualsiasi donna.