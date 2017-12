Double Dragon 4 disponibile su iOS e Android, primo livello gratis per tutti

ha pubblicatosu iOS e Android, scaricabile da App Store e Google Play: il download dell'applicazione è gratuito, il primo livello può essere giocato liberamente mentre per sbloccare gli stage successivi sarà necessario acquistare il gioco completo.

Double Dragon IV è stato pubblicato lo scorso anno su PC e PlayStation 4, per arrivare in seguito anche su Switch. Accolto tiepidamente da pubblico e critica, il gioco è il "vero" sequel di Double Dragon II per NES (uscito nel 1998) e racconta gli eventi successivi alla sconfitta del clan Black Warrior da parte di Billy e Jimmy.

Double Dragon 4 presenta uno stile grafico 8-bit volutamente retrò, con grafica, sonoro e gameplay ispirati alla trilogia uscita su Nintendo NES. La versione mobile si distingue per un sistema di controllo ottimizzato per gli schermi touch, non sono previsti invece contenuti aggiuntivi rispetto alle altre edizioni.