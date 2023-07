Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon: è il momento del ritorno in grande stile

Siete pronti al ritorno in grande stile della storica serie picchiaduro a scorrimento di Double Dragon? La giornata di oggi 27 luglio è stata anche all'insegna di un ritorno dal sapore nostalgico analizzato nella recensione di Double Dragon Gaiden. È il momento di picchiare i propri nemici senza sosta con i fratelli Double Dragon.

Non molto tempo fa è giunto in via ufficiale il video gameplay che ha svelato i personaggi di Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon, mentre oggi si festeggia il day one del titolo sviluppato dai ragazzi di Secret Base Pte Ltd e pubblicato da Modus Games con il launch trailer dell'avventura. "I fratelli Double Dragon tornano in questa aggiunta roguelite all'iconico franchise picchiaduro. Ogni partita è un'occasione nuova per un'azione inedita".

Pronti a cooperare con i vostri amici e no? "Preparati a fare a pugni in stile Double Dragon in questa nuova aggiunta all'iconico franchise picchiaduro. È l'anno 199X e una guerra nucleare ha devastato New York City, costringendo i cittadini a lottare per sopravvivere, mentre per le strade si scatenano rivolte e criminalità". La grande esperienza che ammalierà i fan della prima ora e i novizi è finalmente giunta. Siete pronti a conoscere tutto quello che Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon ha da offrire? Il gioco è ora disponibile su PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC.