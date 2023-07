Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon: il nuovo video gameplay svela i personaggi

Dopo aver visto i fratelli Billy e Jimmy menare mazzate nel video di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, gli studi Secret Base confezionano un secondo filmato dedicato, questa volta, all'intero cast di personaggi di questo interessante picchiaduro a scorrimento in arrivo su PC e console a fine luglio.

Nella nuova iterazione di questa storica saga beat 'em up, i fratelli Lee dovranno collaborare con diversi personaggi secondari per riportare l'ordine per le strade di una versione distopica e post-apocalittica di New York.

Insieme al dinamico duo composto da Billy e Jimmy ci saranno Marian, Uncle Matin, Adobo, Chin Tai Mei, Linda, Burnov e tanti altri guerrieri disposti a combattere per cacciare via le bande di criminali che infestano la loro amata città.

La guerra di quartiere da scatenare contro le gang, però, non sarà delle più semplici: il plot narrativo steso dagli autori di Secret Base narrerà le gesta compiute dai due fratelli prima delle battaglie combattute nei capitoli più rappresentativi della serie, da qui la necessità di collaborare con i guerrieri secondari e con tutti coloro disposti a sacrificarsi per il bene della collettività.

Il lancio di Double Dragon Gaiden Rise of the Dragon è previsto per il 27 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata.