Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons: i fratelli menano mazzate nel video gameplay

Con la sempre più vicina uscita di Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, il team di Secret Base ci reimmerge nelle atmosfere beat 'em up di questa iconica serie pubblicando un interessante video gameplay.

In questa nuova iterazione della storica saga di Double Dragon, il dinamico duo composto dai fratelli Billy e Jimmy Lee si assume ancora una volta la responsabilità di cacciare via le bande di criminali che infestano la loro amata città.

Le gang che terrorizzano gli abitanti e lottano per il controllo dei traffici illeciti di questa versione distopica e post-apocalittica di New York daranno del filo da torcere ai nostri intrepidi guerrieri. Il canovaccio narrativo steso dai ragazzi di Secret Base reimmagina la storia di Double Dragon per farci interpretare dei giovani Billy e Jimmy: starà ai giocatori, quindi, aiutare i due fratelli a farsi largo tra i nemici e acquisire l'esperienza necessaria per sopravvivere alle battaglie dei capitoli successivi.

Il titolo edito da Modus Games, inoltre, riadatta la saga in chiave roguelite: ogni partita sarà perciò un'occasione nuova per vivere avventure sempre originali, il tutto immerso in una struttura a livelli dinamica con missioni che cambieranno in funzione dell'ordine in cui decideremo di affrontarle.

Il lancio di Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons è previsto per il 27 luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5, Xbox Series X|S. Date un'occhiata al nuovo video gameplay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo beat 'em up che rielabora la storica serie di Double Dragon in chiave roguelite.