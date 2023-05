Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons è realtà! L'uscita è molto vicina

La leggendaria serie di Double Dragon si prepara a fare il suo ritorno in scena. Il publisher Modus Games ha infatti annunciato Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, il nuovo episodio dell'iconico Picchiaduro a Scorrimento, realizzato in quest'occasione da Secret Base.

L'annuncio è accompagnato anche dal primo trailer del gioco, che vedrà ancora una volta protagonisti i fratelli Billy e Jimmy Lee pronti ancora una volta a riempire di mazzate qualunque teppista incontrano lungo il loro cammino. Ad accompagnarli nel loro viaggio attraverso una New York devastata da una guerra nucleare e dove ormai vige una continua lotta per la sopravvivenza, ci sono Marian e Uncle Matin come personaggi giocabili, pronti a dare un tocco di varietà in più all'azione con i loro stili di combattimento personalizzati. Che si giochi in solitaria oppure in cooperativa per due giocatori, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons promette di regalare tanta azione e divertimento grazie ad attacchi devastanti e combo spettacolari.

Il nuovo Double Dragon è previsto nel corso dell'estate 2023 su PC via Steam, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox: il suo esordio sul mercato non è dunque troppo lontano, pur mancando per ora una data più precisa. Il più recente esponente del brand è stato Double Dragon 4, pubblicato nel 2017 e all'epoca sviluppato da Arc System Works: riuscirà Double Dragon Gaiden a rivelarsi un prodotto superiore in termini di qualità e contenuti?