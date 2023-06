Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons: il nuovo trailer svela la data di uscita

A poche settimane di distanza dall'annuncio di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, arriva la conferma della data di uscita ufficiale della produzione.

Esattamente come promesso dagli sviluppatori di Secret Base, il titolo vedrà la luce nel corso dell'estate di quest'anno, con appuntamento fissato per la giornata del 27 luglio 2023. A dare la notizia è Modus Games, publisher che si occuperà della distribuzione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Contestualmente all'annuncio, il team produttivo ribadisce che il beat 'em up vedrà la luce su di un ampio numero di piattaforme, con supporto confermato per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.



A svelare la data di uscita del titolo è il divertente trailer che potete visionare in apertura a questa news. Con un'estetica spiccatamente retro-style, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons vedrà Billy e Jimmy Lee alle prese con coloratissimi scenari 2D confezionati in pixel art. Alla mischia sono inoltre pronti ad aggiungersi anche Marian, Uncle Matin e altri personaggi sbloccabili, tutti determinati a liberare la New York degli anni Novanta da un gruppo di famigerati gangster.



A completare il quadro per il promettente ritorno di Double Dragon troviamo l'implementazione di una modalità cooperativa in locale, pensata per due giocatori.