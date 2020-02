Double Dragon & Kunio-Kun Retro Brawler Bundle annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Arc System Works ha annunciato Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle, una raccolta in uscita il 20 febbraio in USA su PlayStation 4 e Nintendo Switch che farà la gioia di tutti i fan dei picchiaduro vecchia scuola.

Come il nome lascia chiaramente intendere, al suo interno saranno inclusi ben 18 titoli appartenenti alle serie Double Dragon e Kunio-kun. A rappresentare la prima ci penseranno Double Dragon (1987), Double Dragon II: The Revenge (1988) e Double Dragon III: The Sacred Stones (1990), mentre della seconda ci saranno Renegade (1986), Super Dodge Ball (1988), River City Ransom (1989), Crash’n the Boys Street Challenge (1992) e altri undici episodi che non hanno mai varcato i confini giapponesi. Riassumendo, ecco tutti i contenuti del Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle:

Double Dragon

Double Dragon (1987)

Double Dragon II: The Revenge (1988)

Double Dragon III: The Sacred Stones (1990)

Kunio-kun

Renegade (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992)

Kunio-kun (mai usciti in Occidente prima d'ora)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama!

Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

Nekketsu! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

La collection, al momento, risulta confermata solamente per il mercato statunitense. Restiamo in attesa si un annuncio relativo all'Europa.