Double Fine Productions: un errore dell'account Twitter alimenta i rumor sulla chiusura

Per colpa di un errore commesso dai gestori dei profili social ufficiali di Double Fine Productions, gli appassionati di Tim Schafer hanno temuto per la chiusura della compagnia, con conseguente blocco nello sviluppo di progetti come Psychonauts 2.

Come spiega uno degli autori di Double Fine, James Spafford, dietro alle cause che hanno determinato l'impossibilità di accedere all'account Twitter di Double Fine non c'è la volontà degli Xbox Game Studios di chiudere l'azienda, mai esplicitata da parte dei vertici della divisione Xbox di Microsoft, bensì un banale errore nel backend del profilo social.

A voler dar detta di Spafford, quindi, la software house di San Francisco era e continua ad essere centrale nel progetto della casa di Redmond per supportare l'ultima fase del ciclo vitale di Xbox One e, soprattutto, per ciò che attende Microsoft nel corso della nextgen con l'avvento di Xbox Series X fissato per Natale 2020.

A dispetto del posticipo di Psychonauts 2, e dello spavento arrecato ai fan di Tim Schafer da questa chiusura improvvisa dell'account Twitter di Double Fine, sui cieli degli Xbox Game Studios continuerà a svolazzare ancora a lungo la mascotte a due teste della compagnia che ha dato forma agli universi videoludici di titoli culto come Broken Age o Brutal Legend, l'action GDR con Jack Black che ha compiuto 10 anni nell'ottobre del 2019.