Double Fine: Psychonauts 2 non sarà un'esclusiva Xbox One

Uno degli annunci più interessanti della conferenza Microsoft all'E3 2019 è stato sicuramente l'acquisizione di Double Fine Productions, che entra dunque a far parte della grande famiglia degli Xbox Games Studios.

Nonostante ciò però, i piani per la pubblicazione di Psychonauts 2 non cambieranno, stando a quanto dichiarato dal fondatore e presidente della software house, nonché storica personalità dell'industria videoludica, Tim Schafer.

"Innanzitutto, tutti i nostri impegni verso i backer di Psychonauts 2, e tutti gli altri accordi precedentemente presi, saranno rispettati. Quindi su qualsiasi piattaforma sceglierete di ricevere la vostra copia di Psychonauts 2, l'avrete", ha dichiarato Schafer, che poi ha proseguto, rivelando che per il futuro gli studios si concentreranno su Xbox, Game Pass e PC, e che Double Fine continuerà a fare il genere di giochi per cui è famosa. D'altronde vent'anni di indipendenza non possono essere cancellati da una semplice acquisizione con un colpo di spugna.

Tra i motivi che hanno spinto Schafer ad accettare l'offerta di Microsoft c'è il non doversi più stressare per cercare un produttore, con tutti i rischi che la cosa comporta: "Il pensiero di poter sviluppare queste idee, senza doverle portare in tutto il mondo, ad ogni publisher che esiste, è davvero bello".

Che ne pensate della scelta di Double Fine?