Double Fine si unisce agli Xbox Game Studios: nuovo trailer per Psychonauts 2!

Direttamente dal palco della conferenza Microsoft dell'E3 2019 arriva un annuncio decisamente inaspettato: si allarga ulteriormente la famiglia degli Xbox Game Studios! La Casa di Redmond ha infatti acquisito nientemeno che Double Fine!

La nota software house è ampiamente nota alla community videoludica per diverse produzioni, tra le quali possiamo citare Broken Age, Grim Fandango Remastered e, ovviamente immancabile, l'IP di Psychonauts! Per celebrare il nuovo ingresso nella famiglia Xbox, ormai sempre più grande, la software house ha portato sul palco dell'evento un nuovo, coinvolgente trailer dedicato proprio a Psychonauts 2! Come da tradizione, trovate l'inedito filmato direttamente in apertura a questa news: auguriamo dunque a tutti i lettori una buona visione!



Lo show Microsoft sta proseguendo a ritmi serrati, con numerose novità, tra le quali ricche novità su Xbox Game Pass!