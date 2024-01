Double Fine sta per lanciare un nuovo gioco? Lo studio di Tim Schafer stuzzica i fan

Sono emersi negli scorsi giorni rumor su un evento Xbox a sorpresa che sarebbe tra l'altro teatro del lancio a sorpresa di un nuovo gioco targato Double Fine. E sebbene per ora si tratti di speculazioni, tramite Twitter/X lo studio di Tim Schafer sembra alimentare le voci di corridoio.

"Double Fine sta creando giochi! Abbiamo belle cose in cantiere che mostreremo non appena saremo pronti. E tra questo e i piani per il nostro venticinquesimo anniversario ci sarà tanto da divertirsi", recita il messaggio pubblicato dall'account ufficiale di Double Fine con a corredo una gif raffigurante Psychonauts. E come se non bastasse, il tweet è stato pure commentato dalla pagina ufficiale Xbox attraverso un'emoji.

Non ci sono dettagli maggiori al momento da parte di Double Fine o Xbox sui progetti futuri della compagnia, tuttavia il fatto che il messaggio arrivi pochissimo tempo dopo la diffusione dei rumor relativi al prossimo Xbox Developer Direct appare curiosa: che qualcosa sta davvero bollendo in pentola ed aspetta soltanto di essere servita a tavola a breve? In ogni caso il 2024 sembra prospettarsi molto importante per lo studio di Schafer, in attesa poi del venticinquesimo anniversario che cadrà nel 2025 (Double Fine è stata fondata nel luglio del 2000).

Qualunque siano i progetti attualmente in lavorazione, Double Fine non starebbe lavorando a Psychonauts 3, con i suoi sforzi al momento impiegati su giochi di portata più piccola.