Double Fine Productions e 2 Player Productions presentano: Double Fine PsychOdyssey

Dopo l'entrata di Tim Schafer nella Hall of Fame dell'accademy of Interactive Arts, Double Fine Productions torna a far parlare di sé con un nuovo progetto inedito approdato recentemente sulla nota piattaforma d'intrattenimento YouTube. Il prodotto in questione, Double Fine PyschOdyssey, è stato creato con la collaborazione di 2 Player Productions.

Come possiamo leggere dalla descrizione della Playlist sulla piattaforma di Google (link in calce alla notizia), " 2 Player Productions e Double Fine Productions presentano Double Fine PsychOdyssey, un'esperienza documentaristica senza precedenti durata sette anni. Dieci anni dopo l'uscita del loro gioco di punta, Psychonauts, Double Fine Productions torna al suo franchise più celebre con Psychonauts 2".

La descrizione della serie di video continua così: "Ora, di fronte alla pressione di produrre un sequel degno, lo studio deve affrontare progetti troppo ambiziosi, con un basso morale, sfide a livello tecnico e problemi finanziari, in un periodo turbolento per tutto il mondo. Doouble Dine PsychOdyssey è la continuazione diretta dell'acclamata serie Double Fine Adventure e offre una visione ancora più profonda della passione, dello humor e del dolore dello sviluppo di videogiochi".

Double Fine PsychOdyssey è composta da ben trentadue episodi dalla durata più o meno variabile. Prima di salutarci, però, vi rimandiamo alla nostra recensione di Psychonauts 2, un gioco da non perdere assolutamente e disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass.