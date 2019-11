Doug Bowser di Nintendo parla di Switch Lite, futuro del 3DS e console rètro

Doug Bowser, Presidente di Nintendo of America, è stato intervistato da The Verge e in questa occasione ha parlato tra le altre cose dei numeri di Switch Lite, del supporto al Nintendo 3DS e della possibilità di lanciare nuove console rètro in futuro.

Per quanto riguarda Nintendo Switch Lite, la console "ha permesso di far crescere le vendite totali della famiglia Switch senza alcun impatto negativo sul modello standard. Si tratta di un valore aggiunto per noi, Switch Lite è stata acquistata da nuovi utenti per il 57% del totale mentre il restante 43% possedeva già il modello in commercio, questo vuol dire che siamo riusciti a conquistare nuovi consumatori. In particolar modo abbiamo notato un buon successo tra il pubblico femminile."

Sul fronte 3DS, Bowser afferma che la console non sarà abbandonata e continuerà ad essere supportata e venduta durante le vacanze natalizie e almeno per tutto il 2020, con una serie di offerte speciali che permetteranno a tutti di acquistare una console della famiglia 3DS/2DS come regalo di Natale a costi estremamente contenuti. Da parte di Nintendo non sono però previsti nuovi giochi.

Infine, viene toccato l'argomento delle rètroconsole, dopo l'enorme successo di NES Mini e SNES Classic, la compagnia non ha lanciato altre riedizioni, cosa accadrà in futuro? Doug Bowser fa sapere che al momento l'esperienza con i contenuti legacy viene offerta tramite Nintendo Switch Online e non ci sono piani per agire in maniera diversa.