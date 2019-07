Doug Bowser: il presidente di Nintendo America sul più grande insegnamento di Reggie

Nel corso del febbraio di quest'anno, un annuncio decisamente inaspettato ha coinvolto il mondo di Nintendo America: la decisione di Reggie Fils Aime di lasciare la Compagnia.

Decisamente amato dalla community legata alle produzioni della Grande N, il ruolo ricoperto da quest'ultimo è stato in seguito affidato a Doug Bowser, attuale nuovo presidente di Nintendo America. Bowser si è ufficialmente presentato al pubblico in occasione del Nintendo Direct trasmesso dalla Casa di Kyoto durante l'E3 2019, dando vita ad una simpatica gag che ha coinvolto l'omonimo ed iconico avversario di Mario.

Recentemente, si è avuta l'occasione di scoprire qualche informazione ulteriore su Bowser, che nel corso di un'intervista ha discusso di quello che ritiene essere il principale insegnamento trasmessogli da Reggie. Interrogato sull'argomento, il presidente di NOA ha risposto: "Io penso...che la cosa più importante che ha condiviso con me sia davvero semplicemente l'importanza e, se volete, l'ammirazione per i nostri grandi personaggi e mondi coinvolgenti. E inoltre la passione che i nostri fan hanno per quello". Tra i suoi obiettivi della sua presidenza, Bowser ha in seguito citato proprio l'importanza di accertarsi che "quello sia sempre il nostro focus, portare sorrisi sui volti di quelle persone".



Per approfondire le vicende di Nintendo America, sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato alla storia di Reggie Fils Aime, a cura di Gabriele Carollo.