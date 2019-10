Dovahkiin, ti presento Link: armi, dungeon e magie di Zelda entrano in Skyrim con una mod

Lo sviluppatore dilettante JKalenad ha provato a fondere gli universi fantasy di The Legend of Zelda e The Elder Scrolls con una enorme mod di Skyrim che aggiunge nella dimensione di TES V le armi, i dungeon, gli incantesimi e gli oggetti magici che caratterizzano da sempre la serie di Zelda.

Ormai giunta alla sua versione 6.5.21 dopo più di sei anni di sviluppo, la mod Relics of Hyrule ha da poco ricevuto uno degli aggiornamenti più corposi dalla sua uscita e implementato, tra le altre cose, la Spada dell'Eroe, il Santuario dell'Acqua e le temibili creature Lizalfos.

Nelle intenzioni del suo autore, la mod in questione non ha l'ambizione di rappresentare una "total conversion" del kolossal GDR di Todd Howard ma nasce con l'intento dichiarato di "fondere armoniosamente" i due mondi digitali di TES e Zelda. Tutto ciò, per dare modo agli appassionati di entrambe le serie ruolistiche di scoprire quali forme potrebbe assumere un ipotetico (e per il momento estremamente improbabile) progetto crossover realizzato di concerto da Bethesda e da Nintendo.

Grazie anche al nuovo update, Relics of Hyrule promette di offrire un'esperienza narrativa e ludica degna di un videogioco a se stante: nella mod di JKalenad troviamo infatti una quantità smisurata di armi uniche, nemici, dungeon, personaggi non giocanti, segreti e gadget "zeldeschi" con cui accedere ad aree segrete ed "esperienze speciali" nel mondo di gioco. La mod Relics of Hyrule è disponibile su PC sia per la versione base di The Elder Scrolls V Skyrim che per la Special Edition. Sulle pagine di Everyeye.it abbiamo trattato di recente anche la mod immersiva Requiem, il titanico progetto di Skygerfall che integra Daggerfall in Skyrim e la simpatica mod con i Draghi parlanti.