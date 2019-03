Dove si trovano le Girosfere di Fortnite? Ecco la mappa con la posizione dei nuovi veicoli

Il Baller, o Girosfera, è il nuovo, bizzarro veicolo introdotto da Epic Games nella dimensione battle royale di Fortnite con l'aggiornamento v8.10 e, come era logico attendersi, sta già spopolando tra gli esploratori dell'isola dello sparatutto multiplayer più famoso e giocato del mondo.

Le enormi sfere trasparenti con annesso sedile, una sorta di ibrido tra il veicolo di Jurassic World e una sfera per criceti, come ogni altro mezzo di trasporto di Fortnite Battaglia Reale non vengono generate in maniera randomica sulla mappa ma appaiono in aree ben delimitate.

Quali sono i punti migliori dove poter trovare delle Girosfere, allora? I colleghi di Dexerto hanno provato a rispondere a tale domanda realizzando una mappa esplicativa, la stessa che trovate in calce alla notizia, nella quale è possibile osservare le zone dell'isola in cui avviene il respawn di questi veicoli.

Per avere maggiori probabilità di successo, chi vuole tentare di andare a caccia di Girosfere deve recarsi presso i Covi dei Pirati e gli Avamposti: nei pressi di ciascuna di queste strutture, infatti, è possibile trovare dai due ai tre Baller parcheggiati (o meglio, agganciati). La resistenza di questi veicoli (possono sopportare un massimo di 300 punti danno) e la loro straordinaria mobilità rendono le Girosfere un valido strumento nelle mani di chi desidera tentare la scalata alla Vittoria Reale o di chi, semplicemente, vuole servirsene per spostarsi velocemente da un quadrante all'altro dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.