Dove trovare e come reclutare Peaches il puma in Far Cry 5

Dopo che vi abbiamo mostrato come reclutare Boomer il cane e Cheeseburger l’orso, è giunto il momento di entrare nel merito della quest relativa a Peaches: l’ultimo degli Specialisti animali di Far Cry 5.

Come avremo modo di vedere, il processo per ottenere Peaches è leggermente più complesso di quello da seguire per gli altri due Specialisti. Non temete, tuttavia: questa guida vi guiderà passo passo, dal luogo da raggiungere per avviare la quest fino all’effettivo reclutamento dell’amico felino. Se volete una panoramica più generale sugli Specialisti in Far Cry 5, vi consigliamo la nostra guida introduttiva.



Trovare Peaches

Come per tutti gli altri specialisti, dovrete localizzare l’icona di Peaches sulla mappa: la voce da cercare è Taxidermy Peaches, nella regione di Faith. Il puma, purtroppo, non sarà lì al nostro arrivo. Dovremo parlare con Miss Mable, la proprietaria del puma, la quale ci spiegherà il perché Peaches non si trovi lì e, soprattutto, come andare a recuperarla. Un po’ come era successo con Cheeseburger e i suoi salmoni, dovremo portare con noi dei bocconcini di carne (li troverete fuori dal recinto di Peaches) da dare al puma per farcelo amico.



A questo punto, non dovete far altro che seguire il puntatore della quest; una volta raggiunto il luogo designato, dovrete liberarvi di alcuni membri del culto. Peaches, tuttavia, rimarrà nascosta. È qui che entreranno in gioco i bocconcini; selezionateli e lanciateli a terra come lancereste una granata: poco dopo, Peaches, attirata dalla carne, uscirà allo scoperto per farsi uno spuntino.



Reclutare Peaches

Non è finita qui: al contrario di Cheeseburger, la cui fiducia arriva praticamente all’istante una volta offertigli i salmoni, Peaches ci farà sudare un po’ a più a lungo la sua amicizia. Nello specifico, dovrete far sì che Peaches torni nel suo recinto: per farlo, l’avrete già intuito, dovrete attirarla continuando a lasciare bocconcini lungo la strada. A riguardo, un’unica raccomandazione: non distanziate troppo i bocconcini l’uno dall’altro. Se infatti un pezzo di carne fosse troppo lontano da Peaches, quest’ultima resterebbe imbambolata nel posto in cui ha mangiato l’ultimo bocconcino.



Una volta riportata Peaches nel suo recinto, Miss Mable vi raggiungerà per ringraziarvi (a modo suo) dell’aiuto: vi spiegherà infatti come l’assenza del puma le abbia portato più giovamento che dispiacere, e vi permetterà di portare con voi l’animale. Da questo momento in poi, potrete selezionare Peaches come compagno tra i vari Specialisti a vostra disposizione.