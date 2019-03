Dove trovare lo Stendardo segreto di Fortnite Stagione 8 della Settimana 4

Se avete completato tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8 potete mettervi alla ricerca del nuovo Stendardo segreto. In questa mini-guida vi mostreremo dove trovarlo, mostrandovi la sua posizione esatta sulla mappa.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Usa un Palleggio in partite diverse (0/5)

Ottieni un'eliminazione con un'arma con mirino e un'arma con silenziatore

Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata (0/25)

Cerca il tesoro sepolto (0/2)

Elimina gli avversari a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3)

Fase 1: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola (0/60)

Analizzando gli indizi contenuti nella nuova schermata di caricamento di Fortnite, abbiamo appreso che lo Stendardo segreto della Settimana 4 si trova nei pressi del Vulcano, appeso al piccolo pilastro posizionato poco a nord-ovest.

Per individuare in modo più preciso la posizione dello Stendardo segreto di questa settimana, potete consultare la mappa riportata a fondo pagina e il video proposto in cima. Ricordiamo che lo Stendardo potrà essere raccolto solo dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida che richiede di cercare e trovare i Tesori sepolti all'interno dell'isola.